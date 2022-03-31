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2 часа назад

Moody’s отозвало рейтинги России и нескольких регионов

ТАССТАССиещё 1

Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило об отзыве рейтингов России и ряда регионов, говорится в сообщении агентства.

Moody’s отозвало рейтинги России и нескольких регионов
Фото: ТАССТАСС

"Moody's сегодня отозвало все рейтинги правительства России и ряда ее субъектов, рейтинг которых мы подсчитывали. В связи с этим мы также отозвали потолки странового рейтинга России в местной и иностранной валюте", - отмечается в сообщении.

"Moody's приняло решение отозвать рейтинги по собственным деловым причинам", - добавили в агентстве.

В частности, отозваны рейтинги Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и Краснодарского края, Омска и Омской области, Башкирии, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей.

Агентство также отозвало рейтинги Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

5 марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. 25 марта агентство объявило о намерении отозвать кредитные рейтинги российских компаний.

Экономика,Водоканал Санкт-Петербурга,Правительство РФ,
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