Moody’s отозвало рейтинги России и нескольких регионов

Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило об отзыве рейтингов России и ряда регионов, говорится в сообщении агентства.
"Moody's сегодня отозвало все рейтинги правительства России и ряда ее субъектов, рейтинг которых мы подсчитывали. В связи с этим мы также отозвали потолки странового рейтинга России в местной и иностранной валюте", - отмечается в сообщении.
"Moody's приняло решение отозвать рейтинги по собственным деловым причинам", - добавили в агентстве.
В частности, отозваны рейтинги Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и Краснодарского края, Омска и Омской области, Башкирии, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей.
Агентство также отозвало рейтинги Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
5 марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. 25 марта агентство объявило о намерении отозвать кредитные рейтинги российских компаний.