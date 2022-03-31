Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
51 минуту назад

Путин рассказал об обмане Запада

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по авиаотрасли, заявил, что западные партнеры обманули Россию, прекратив лизинг пассажирских самолетов. Его слова приводит ТАСС.

Путин рассказал об обмане Запада
Фото: ТАССТАСС

Путин отметил, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами у России пока не будет. При этом, по его словам, РФ никогда не станет закрытой страной.

«У нас есть все возможности, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития», — сказал Путин.

Он пообещал поддержать отечественные авиакомпании и обеспечить доступности авиаперевозок, подчеркнув, что доля российских самолетов в РФ за десять лет должна кардинально вырасти, а цены на билеты оставаться доступными несмотря ни на что.

Также Путин указал на необходимость сделать ответные шаги в отношении Запада в авиаотрасли.

Экономика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители