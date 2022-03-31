Путин рассказал об обмане Запада

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по авиаотрасли, заявил, что западные партнеры обманули Россию, прекратив лизинг пассажирских самолетов. Его слова приводит ТАСС.

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Путин отметил, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами у России пока не будет. При этом, по его словам, РФ никогда не станет закрытой страной.

«У нас есть все возможности, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития», — сказал Путин.

Он пообещал поддержать отечественные авиакомпании и обеспечить доступности авиаперевозок, подчеркнув, что доля российских самолетов в РФ за десять лет должна кардинально вырасти, а цены на билеты оставаться доступными несмотря ни на что.