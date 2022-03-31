«Не за два дня»: Шольц высказался об отказе от энергоресурсов из РФ

Контракты на закупку российского газа предусматривают оплату в евро или долларах, так и должно остаться. Об этом заявил в четверг в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы посмотрели контракты на поставки газа, там написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах, - заявил канцлер. - В ходе разговора с российским президентом я дал понять, что так и останется".

"Для предприятий актуально, что они хотят, могут и будут платить в евро", - заявил Шольц.

ФРГ работает над независимостью от импорта энергоресурсов из РФ. По словам Шольца, текущая ситуация в Европе "не мешает ФРГ сокращать свою зависимость, но этот шаг делается не за два дня".

"Вероятно, в течение года мы сможем устранить зависимость от импорта нефти и угля, для газа потребуется больше времени", - сказал он.

Немецкие профсоюзы испугались, что отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказал президент немецкого химического союза IGBCE Майкл Вассилиадис, «взрывные» цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности.

Под угрозой остановки оказались сталелитейные, химические и бумажные производства ФРГ. Кроме того, отказ от российских ресурсов будет сопровождаться ростом безработицы. Так, по меньшей мере 3,4 миллиона человек могут лишиться работы. Также это может привести к разрушению существующих цепочек промышленного производства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «лучший способ оставить Европу без газа», в чем виноваты сами страны ЕС. Он включает в себя заморозку газопровода «Северный поток-2», заморозку активов Центробанка и заявления об отказе от российского газа в ближайшие годы, а также отказ от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.

Германия стала производить на четверть больше «зеленой» энергии при помощи солнечных и ветряных станций. Об этом сообщает Associated Press.

С января по март 2022 года в Германии на 25% увеличилось производство электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметили в издании.

В публикации добавили, что таким образом власти страны хотят снизить зависимость от российского газа и постепенно отказаться от него. Из-за этого альтернативные источники энергии стали более популярны.

Представители энергоотрасли поделились, что увеличению производства возобновляемой энергии помогла стабильная солнечная и ветреная погода.

Предварительные расчеты группы Немецкой ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения, а также Центра исследований солнечной энергии и водорода показывают, что в первом квартале 2022 года в Германии было произведено 74,5 млрд кВтч «зеленой» энергии. Это позволило покрыть 54% энергетических потребностей страны в первые два месяца 2022 года.

Планы главы концерна E.ON Леонарда Бирнбаума об отказе от российского газа к 2025 году могут столкнуться с суровой реальностью. В настоящее время «Газпром» доминирует на немецком энергорынке, покрывая 40-50% потребностей страны в природном газе, утверждают эксперты. Заменить трубопроводный газ возможно только с помощью СПГ из Катара и США, но за каждую тысячу кубов придется доплачивать $200-300. А постройка топливных терминалов обойдется бюджету ФРГ еще в €8-10 млрд.

Амбициозные планы E.ON

Глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил о возможности полного отказа страны от российского газа уже к 2025 году. За это время ФРГ сможет найти альтернативных сырьевых поставщиков, предположил он.

Однако Бирнбаум подчеркнул, что без импорта газа из России немецкая экономика понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». В противном случае возникнет риск дефицита компонентов в различных отраслях промышленности, например, в машиностроении.

О необходимости ослабления газовой зависимости Германии от России господин Бирнбаум заявлял и ранее. 16 марта глава E.ON рассказал о прекращении закупки концерном новых объемов сырья у торговых компаний «Газпрома».

Все надежды на Катар и США

Ослабить зависимость Германии от трубопроводного российского газа возможно только с помощью увеличения поставок сжиженного природного топлива (СПГ) из Катара и США. Однако для этого ФРГ в ближайшие годы придется построить несколько крупных СПГ-терминалов (сейчас у страны нет ни одного).

На реализацию такого проекта Берлину потребуется €8-10 млрд, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

На этом фоне все разговоры о договоренностях США и ЕС о поставках не менее 15 млрд кубов в виде СПГ в 2022 году не принесут особой пользы Германии, предположил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Заявления президента США Джо Байдена носят чисто декларативный характер. У него нет рычагов давления на сотни частных американских производителей СПГ. Готовы ли ЕС и Германия доплачивать Штатам по $200-300 за каждую тысячу кубов топлива — большой вопрос», — резюмировал аналитик.

На Катар Германии также рассчитывать не стоит, уточнил Кондратьев.

Поставлять Европе дополнительные 16-17 млрд кубов в виде СПГ Доха сможет только после 2026-2027 годов, когда там вырастут производственные мощности.

Газовые узы России и Германии

Германия является для «Газпрома» ключевым покупателем в ЕС. Россия обеспечивает порядка 40-50% потребностей ФРГ в природном сырье, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«В 2021 году из в Германию по газопроводам «Северный поток» и «Ямал — Европа» поступило более 80 млрд кубометров газа. Это более половины всех поставок из России в ЕС», — отметил эксперт.

Он добавил, что из-за статуса одного из крупнейших европейских газовых хабов часть этого объема была транспортирована в другие европейские страны. Однако прямые поставки российского газа в ФРГ все равно занимают доминирующие позиции.

С мнением Гривача согласился Правосудов. По его словам, резкие высказывания Бирнбаума в большей степени вызваны изменением стратегического курса развития концерна E.ON, чем экономической целесообразностью.

«В 2013 году немецкий монополист Ruhrgas AG разделился на две фирмы — E.ON и Uniper. Первая со временем полностью переключилась на развитие «зеленой» энергетики, передав второй ответственность за газовые контракты с Россией», — объяснил аналитик.

По этой причине вся история с жесткой риторикой господина Бирнбаума — исключительно про «выбивание дополнительных миллиардов евро от правительства ФРГ». На эти средства E.ON мог бы построить крупные солнечные и ветреные станции, заключил Правосудов.

Лихорадочные поиски газовой альтернативы

За последние 10 лет власти Евросоюза кардинально изменили внутренний энергетический рынок, сделав акцент на максимальную либерализацию. В итоге большая часть газовых контрактов перешла с нефтяной на спотовую привязку, отметил Правосудов.

«Заключение новых газовых контрактов с нефтяной привязкой позволило бы европейцам сейчас получать сырье со скидкой 20-30% по сравнению с биржевыми ценами. Российский газ тогда бы в среднем стоил не $800 за тысячу кубов, а уже $500-600», — подчеркнул эксперт.

С ним согласился Гривач. По его словам, энергетическая стратегия ЕС в итоге привела к «лихорадочным поискам газовой альтернативы России». Через несколько лет альтернативы могут появиться, но для этого нужны миллиардные инвестиции в инфраструктуру.

«Уже в ближайшие годы произойдет значительное подорожание энергии для Германии, если брать средний рынок последних лет, а не безумную ситуацию последних семи-восьми месяцев. Это будет серьезный удар по карману немцев и по их энергобезопасности», — заключил Гривач.

Если кризисная ситуация не изменится в ближайшие годы, рядовые граждане западноевропейских стран продолжат платить за электроэнергию порядка €200-300 за МВтч, резюмировал Кондратьев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена полностью отказаться от российского угля до конца этой весны. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что советующее решение было принято в ходе заседания совета министров, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС.

«Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», — сказал премьер.

Моравецкий добавил, что Варшава также планирует отказаться от российской нефти до конца года.

Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна намерена ввести запрет на импорт российского угля. По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.

В свою очередь в Минэнерго России выразили мнение, что Польша вряд ли сможет быстро заменить российский уголь, учитывая оборудование польских энергетических и тепловых станций.

Делегации США и Чехии обсудили в среду в Праге вопросы сотрудничества в рамках НАТО и снижение зависимости республики от поставок природного газа из России. Как сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретилась с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

"США и Чехия сосредоточили внимание на проблемах безопасности на восточном фланге НАТО, <...> Чешская Республика подтвердила свое обязательство увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Более быстрый темп модернизации чешских вооруженных сил является приоритетом, приобретая новые возможности в сотрудничестве с Соединенными Штатами и другими союзниками, - говорится в заявлении. - Текущие геополитические события делают укрепление энергетической безопасности более актуальным, чем когда-либо. США и Чешская Республика предпринимают шаги по снижению зависимости от российской нефти, природного газа и ядерного топлива путем диверсификации источников энергии, расширения нашего и без того прочного сотрудничества в области атомной энергетики и сокращения потребления в соответствии с нашими общими целями в области климата".

Во вторник МИД Чехии заявил о высылке одного российского дипломата из страны. Чехия на фоне событий на Украине ранее также отозвала согласие на деятельность генеральных консульств РФ в городах Карловы Вары (Западная Чехия) и Брно (юго-восток республики). Республика одновременно закрыла свои генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Между тем министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил о ее заинтересованности поддерживать с РФ дипломатические отношения хотя бы на элементарном уровне.

Анкара не способна в настоящее время отказаться от поставок российского газа, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Аhaber.

Глава МИД Турции заявил об отсутствии альтернатив российскому газу на других ближневосточных рынках. «В краткосрочной перспективе это невозможно», — ответил министр. На вопрос о возможных трудностях в поставках газа из России он рассказал, что проблем с недостатком топлива быть не должно, ведь Анкара не вводила санкции против Москвы.

Также он отметил, что Анкара принимает усилия по сокращению энергетической зависимости от других стран. «Турция достигнет важного момента в этом вопросе, когда природный газ с месторождения Сакарья [в Черном море] будет поступать на внутренний рынок в 2023 году», — добавил Чавушоглу.

Ранее глава МИД республики заявил, что Турция не будет отправлять военных на Украину. «Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. Если Турция сделает это — мы станем участниками конфликта», — подчеркнул министр, опровергнув сообщения СМИ об отправке военнослужащих.

Лидеры государств Европы «хорохорятся», говоря о возможности отказа от российского газа. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся», - сказал Медведев в беседе с РИА Новости и RT.

Напомним, на фоне отказа Соединенных Штатов от импорта нефти из России аналогичная мера сейчас активно обсуждается в Европе. Например, сегодня издание Spiegel со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы Министерства экономики ФРГ сообщило, что Германия планирует сократить в два раза импорт российской нефти к середине года, страна также намерена к концу года снизить зависимость от российского газа до 30%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно влияет на рынок, который сразу реагирует на это. По словам политика, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены на энергоносители будут непредсказуемы.

Решение некоторых стран Европы отказаться от российских энергоносителей можно сравнить с самоубийством. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Отказаться тут от российских энергоносителей - я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно", - заявил Чижов во время выступления в эфире "Россия 24".

Дипломат также отметил, что принятие такого решения может стать "политическим самоубийством" для некоторых европейских чиновников. Кроме того, по его мнению, отдельные страны могут столкнуться с кризисами во власти.