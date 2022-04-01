Европа и США столкнулись с рекордной инфляцией из-за России

В США приняли решение смягчить ограничения в отношении российской продукции для сельского хозяйства. Возможно, страны Европейского союза примут аналогичное решение, чтобы смягчить последствия после ввода антироссийских санкций. Инфляция в Европе достигла исторического максимума. Об этом пишет журналист Виталий Чащухин для 5-tv.ru.

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Он напомнил, что цены на газ в Европе резко увеличились и почти достигли отметки в полторы тысячи долларов. Резкий рост цен произошел после решения президента России Владимира Путина принимать оплату за поставки российского газа в «недружественные страны» только в рублях.

Чащухин отметил, что в США минеральные удобрения приравняли к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Европейские фермеры сообщили, что в противном случае им придется туго.

Эксперт привел данные Института удобрений, согласно которым Россия — крупнейший в мире экспортер карбамида, аммиака, переработанных фосфатов и калия. Он выразил уверенность, что Европейский союз, Бразилия, США, Индия и Китай не найдут альтернативу российским удобрениям.

Кроме того, Чащухин указал, что нефтегазовый кризис в Европе коснулся каждого потребителя и вынудил их прибегнуть к жесткой экономии.

«Вот платили за электричество 40 евро, а теперь на 21 евро больше. И это еще не финал, в конце года будет перерасчет», — приводит издание слова жительницы Германии.