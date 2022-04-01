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38 минут назад

МИД России не собирается просить Евросоюз снять санкции

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У России есть запас прочности и она не будет просить Евросоюз снять санкции, заявил РИА «Новости» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец. По его словам, на Евросоюзе «свет клином не сошёлся». Вместе с этим российский посол Анатолий Антонов призвал США «перестать размахивать санкционной дубиной». 31 марта Соединённые Штаты расширили санкционный список против России.

МИД РФ: Россия не будет просить ЕС об отмене санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нём не сошёлся», — заявил Конбринец.

По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД, санкции против России негативно влияют на жизнь «простых европейцев». Дипломат также добавил, что действия Европы «без ответа не останутся».

«Перестать размахивать санкционной дубиной» попросил Вашингтон посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что новые ограничения «сопровождаются ничем не подкреплёнными обвинениями и инсинуациями». По его мнению, озвученные санкции «наносят удары по самим США и их союзникам».

31 марта США расширили санкции в отношении России. В список SDN, который считается самым жёстким, попали 13 граждан и 21 компания, среди которых научно-исследовательские центры и предприятия в сфере микро-, нано- и радиоэлектроники «с целью воспрепятствовать уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий». Ранее США ввели санкции против Госдумы и запретили сделки с золотом Банка России.

В ответ на западные санкции Россия ввела запрет на въезд высшему руководству Европейского союза (ЕС). В российском МИД пояснили, что в список также попали ряд еврокомиссаров, начальников военных структур ЕС и большинство депутатов Европарламента, а на любые враждебные акции со стороны ЕС «будет неотвратимо следовать жёсткий ответ».

Экономика,Анатолий Антонов,МИД России,Банк России,Европарламент,Госдума,ЕС,
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