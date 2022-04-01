ФАС предложила срок действия запрета на валютные договоры

Если предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России одобрят, то запрет на валютные договоры в стране будет действовать до 2024 года. Такой срок в ведомстве указали после того, как Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства назвал законопроект недоработанным, сообщает РБК.

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По мнению антимонопольщиков, возможный запрет позволит не переносить конъюнктуру внешних рынков на внутренний. Речь идет об ограничении роста цен на товары, для которых в мире сохраняется дефицит, но в России их объемы достаточны для обычного потребления.

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Законопроект, разработанный ФАС, был представлен накануне, 31 марта. По словам члена совета по кодификации и руководителя совета исследовательского центра частного права Лидии Михеевой, в нынешнем виде документ, напротив, может привести к росту цен. Тогда она указала, что ограничение должно быть временным и применяться в случаях антимонопольных нарушений.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в целом поддержал инициативу. Он указал, что изменения могут внести не отдельным законом, а поправками в уже внесенный в Госдуму антикризисный законопроект.

Изначальная идея ФАС подразумевала, что цены российских контрактов должны будут определяться исключительно в рублях, а все заключенные договоры в иной валюте будут пересмотрены в течение 30 дней. В противном случае исполнение автоматически проводится по курсу рубля или индикаторам цен на мировых рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Несмотря на критику законопроекта, Министерство финансов уже согласовало его, что повышает вероятность утверждения новой нормы, пусть и с некоторой доработкой.