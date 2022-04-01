Во Франции назвали схему расчетов за российский газ

Компании в состоянии продолжать платить за российский газ в евро, но через банки, конвертирующие европейскую валюту в рубли. Об этом заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, пишет ТАСС. Она уточнила, что речь, в первую очередь о Газпромбанке.

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Информация, которую мы получаем из Москвы в последние дни и часы, позволяет нам полагать, что компании смогут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны будут конвертировать евро в рубли, — сказала Помпили.

Президент России Владимир Путин избрал Газпромбанк в качестве уполномоченной компании при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Ранее российский лидер направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.