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20 минут назад

Во Франции назвали схему расчётов за российский газ

News.ru

Компании в состоянии продолжать платить за российский газ в евро, но через банки, конвертирующие европейскую валюту в рубли. Об этом заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, пишет ТАСС. Она уточнила, что речь, в первую очередь о Газпромбанке.

Во Франции назвали схему расчетов за российский газ
Фото: ТАССТАСС

Информация, которую мы получаем из Москвы в последние дни и часы, позволяет нам полагать, что компании смогут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны будут конвертировать евро в рубли, — сказала Помпили.

Президент России Владимир Путин избрал Газпромбанк в качестве уполномоченной компании при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Ранее российский лидер направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Эксперт подчеркнул, что Россия полностью перекроет поставки энергоресурсов в страны, которые отказываются платить в рублях. Помимо валюты, по словам специалиста, для европейских потребителей ничего принципиально не поменяется.

Экономика,Барбара Помпили,Сергей Пикин,Владимир Путин,Газпромбанк,Газпром,
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