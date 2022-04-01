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1 час назад

Латвия перестала получать газ из России

Алиса Селезнёва

В Латвию с 1 апреля перестал поступать природный газ по трубопроводу из России. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.

Отмечается, что поставки газа из России по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте были на стабильном уровне, их объем достигал 55 гигаватт-часов в сутки. В общей сложности в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часов газа.

На ближайшие дни запланированных поставок нет, несмотря на то, что мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.

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Подчеркивается, что остановка поставок газа из России на данный момент никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, поскольку они получают газ из Инчукалнского подземного газохранилища.

Сейчас газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.

Ранее в Латвии предрекли кризис с отоплением крупных городов в связи с перебоями с поставок щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.

Сегодня, 1 апреля, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 5,6% в первую минуту торгов на бирже ICE. Стоимость достигла €133 за 1 МВт ч, или около $1599 за тысячу куб.м.

Экономика,Видео,Владимир Путин,
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