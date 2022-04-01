Латвия перестала получать газ из России

В Латвию с 1 апреля перестал поступать природный газ по трубопроводу из России. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.

Отмечается, что поставки газа из России по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте были на стабильном уровне, их объем достигал 55 гигаватт-часов в сутки. В общей сложности в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часов газа.

На ближайшие дни запланированных поставок нет, несмотря на то, что мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.

Подчеркивается, что остановка поставок газа из России на данный момент никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, поскольку они получают газ из Инчукалнского подземного газохранилища.

Сейчас газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.

Ранее в Латвии предрекли кризис с отоплением крупных городов в связи с перебоями с поставок щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.