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48 минут назад

Кремль обвинил Запад в "бандитском отъеме" российской собственности

Лера Букина

Наблюдаемая на Западе конфискация российской собственности, в том числе частной, является "бандитским отъемом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

Кремль обвинил Запад в «бандитском отъеме» российской собственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное», - подчеркнул представитель Кремля.

Также он заявил, что страны Запада совершают

бандитские действия в отношении российских резервов.

«Это тоже незаконно. Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка вот национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», - указал Песков.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. 20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов в республике.

В Польше захотели конфисковать имущество россиян

18 марта сообщалось, что власти ЕС рассматривают возможность использования оказавшегося под санкциями имущества граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Тогда же глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот сообщил, что власти страны замораживают активы РФ на сумму, превышающую €200 млн.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Дмитрий Песков,Банк России,ЕС,
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