«Богатый опыт»: Иран предложил РФ совместно обходить санкции

Власти Ирана предложили России меры по обходу санкций США и сотрудничеству в нынешних условиях. Об этом заявил заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими, передает РИА «Новости».

«Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — сказал он.

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Иран намерен проводить торговые операции с РФ в национальных валютах двух стран – рублях и туманах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Центробанка Ирана по международным делам Мохсена Карими.

По словам замглавы кредитного учреждения, уже есть определенные договоренности с российской стороной.

«Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и туманах», — пояснил Карими.

В настоящий момент подробности будущего сотрудничества Москвы и Тегерана в сфере торговли не приводятся.

Ранее «Газпром» начал направлять контрагентам уведомления о новом порядке расчетов за газ в рублях.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил отмену расчетов за газ РФ в рублях при возникновении «иных условий».

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд анонсировала очередные санкции, которые Минторг США введет против организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы», — заявила Бедингфилд. По ее словам, в список будут добавлены 120 организаций. Они не смогут получать технологии из США без лицензии. «В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано», — добавила она.

31 марта власти США расширили экономические санкции против России. Американский Минфин внес в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию из России. В частности, под ограничения Вашингтона попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы». При этом дочерняя банковская компания торговой площадки Ozon — «Ozon Банк» была исключена из санкционного списка американской стороны.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил в качестве альтернативы иранской ядерной сделке ввести против Ирана санкции, аналогичные антироссийским. Об этом пишет газета Asharq Al-Awsat.

По словам Беннета, сказанным в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена, Иран может удержаться от обогащения урана до 90%, пригодных для использования в ядерном оружии, если будет знать, что Соединенные Штаты и европейские страны увеличат санкции против страны.

При этом «ядерная сделка» по отмене санкций против Ирана в обмен на сворачивание иранской ядерной программы, которую сейчас обсуждают правительства нескольких стран, станет лишь временной мерой сдерживания и даст Ирану «миллиарды долларов, которые он будет использовать для своих злонамеренных действий в регионе и для вооружения своих доверенных лиц», считает Беннетт.

Он также выступил против исключения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций.

Ранее Иран взял на себя ответственность за ракетный обстрел американских объектов в иракском Эрбиле. Недалеко от строящегося нового здания американского консульства упали около десяти ракет. Согласно заявлениям Тегерана, целью ударов были два центра израильской разведки «Моссад».

США собираются работать над тем, чтобы перекрыть РФ «лазейки», с помощью которых Россия может обходить санкции западных стран, введенные против нее из-за событий на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«Мы привержены тому, чтобы перекрыть России все лазейки», — сказал он.

Ранее в Госдепе заявили, что американские власти надеются, что многие санкции в отношении РФ отменят в случае, если Москва прекратит специальную операцию на Украине, и суверенитет, территориальная целостность и независимость республики будут восстановлены.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США рассчитывают на то, что введенные против России санкции изменят планы Москвы и остановят конфликт на Украине.

Россия будет добиваться осуждения нелегитимных санкций Запада в международных дискуссиях, а в контактах с партнерами выстраивать практические шаги, которые позволят обойти такие меры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в среду в Туньси.

"В наших отношениях с Ираном и с другими близкими партнерами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия", - сказал глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, РФ также видит санкции как инструмент политики Запада, направленной на то, чтобы "подорвать принцип суверенного равенства государств".

"Мы видим откровенные, настырные попытки ревизовать основы, которые заложены в уставе Организации Объединенных Наций. И прежде всего попытки наших западных коллег подорвать принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела других стран. Одним из инструментов такой неприемлемой политики являются механизмы односторонних нелегитимных санкций" - добавил он.

Вместе с тем Лавров отметил заинтересованность Москвы в наращивании партнерства с Тегераном и высоко оценил возможность провести встречу с главой МИД республики.

Россия обладает опытом, как жить в условиях санкций, причем жить так, чтобы и РФ, и ее партнерам было хорошо. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Санкции, они не вчера появились, долгие годы, 10 лет минимум под такими реально интенсивными западными санкциями находимся, и целый ряд других стран. Поэтому у нас уже есть опыт, как жить в этих условиях, причем жить так, чтобы нам было хорошо и нашим партнерам было хорошо. И я вас уверяю, так оно и будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия увеличивать объем торговли с Индией, Лавров сказал: "Вы знаете, это просто естественный ход вещей, когда ты являешься открытым на всех азимутах для взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, в том числе в торговле, в инвестиционной сфере, других областях.

"Когда на одном из азимутов наступает ничем не оправданное озлобление и реакции, которые выходят за все разумные рамки, то просто объективно и естественно твои партнеры на других направлениях начинают играть большую роль в твоей торговле и экономической детальности. Тут ничего удивительного нет. Это уже происходило", - заключил глава МИД РФ.

ЕС должен вовремя закрывать лазейки, которые могут использоваться для обхода санкций, введенных против России. Об этом заявил в четверг в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы ввели масштабные санкции, и они действуют, - сказал он. - Теперь важно работать над эффективной реализацией, закрыть все лазейки [для обхода санкций]".

Шольц также призвал Россию "согласиться на прекращение огня" на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, передает «Интерфакс».

Чиновник, отметил, что страна будет соблюдать санкции.

«Несмотря на то, что Казахстан являемся частью экономического союза с Россией, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», - подчеркнул Сулейменов.

При этом, Казахстан «будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не работает», заключил чиновник.

Евросоюз приступил к изучению возможностей ужесточения санкционных ограничений против России на фоне продолжающейся военной спецоперации РФ на Украине, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, ЕС может ввести санкции в отношении российских банков и семей олигархов, а также усилить ограничения на использование криптовалют. В газете уточнили, что таким образом Запад форсирует давление на российскую экономику.

Европейские страны, стремящиеся ужесточить санкции в отношении России, рассматривают возможность введения ограничений против банков и членов семей олигархов, а также заблокировать доступ к криптовалютам как к источнику обхода финансовых санкций <...>, - сказано в статье.

WSJ подчёркивает, что Евросоюз разрабатывает условия для внедрения новых санкций совместно с США. По версии американского издания, ЕС и Соединённые Штаты хотят обеспечить эффективность ограничений, которые также будут направлены на страны, «позволяющие российским компаниям выводить активы, расположенные за пределами РФ».

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в отношении РФ четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

В рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС ввёл ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Санкционное давление на Россию было значительно усилено после того, как президент страны Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале военной операции на территории Украины.

У России есть запас прочности, и она не будет просить Евросоюз снять санкции, заявил РИА «Новости» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец. По его словам, на Евросоюзе «свет клином не сошёлся». Вместе с этим российский посол Анатолий Антонов призвал США «перестать размахивать санкционной дубиной». 31 марта Соединённые Штаты расширили санкционный список против России.

«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нём не сошёлся», — заявил Конбринец.

По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД, санкции против России негативно влияют на жизнь «простых европейцев». Дипломат также добавил, что действия Европы «без ответа не останутся».

«Перестать размахивать санкционной дубиной» попросил Вашингтон посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат добавил, что новые ограничения «сопровождаются ничем не подкреплёнными обвинениями и инсинуациями». По его мнению, озвученные санкции «наносят удары по самим США и их союзникам».

31 марта США расширили санкции в отношении России. В список SDN, который считается самым жёстким, попали 13 граждан и 21 компания, среди которых научно-исследовательские центры и предприятия в сфере микро-, нано- и радиоэлектроники, «с целью воспрепятствовать уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий». Ранее США ввели санкции против Госдумы и запретили сделки с золотом Банка России.