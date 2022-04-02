В ФРГ предупредили о последствиях из-за эмбарго на российский газ

Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил в эфире популярного в Германии телеканала ZDF о том, что эмбарго на российские энергоресурсы может привести к тяжелейшим последствиям для промышленности страны. Об этом пишет РИА «Новости».

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Руссвурм полагает, что отказ от российского голубого топлива неминуемо окажет фатальное воздействие на отрасль.

«Мы говорим [при таком сценарии] о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», - отметил он.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил ранее, что Вена не поддержит введение эмбарго на российские энергоносители, так как зависит от них.

«Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти», - уточнил Нехаммер.