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1 час назад

СМИ: Запад не выдержит жестких санкций против России

Елена Прошина

Обозреватель авторитетной немецкой экономической газеты Handelsblatt Торстен Рике заявил, что дальнейшее усиление санкций против Москвы станет «тестом на прочность» для стран Запада, может расколоть их. Об этом пишет РИА «Новости».

Европе предрекли раскол из-за антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что на ситуацию в Европе будут влиять рост цен на энергию, продукты питания, безработица и прибытие миллионов украинских беженцев.

«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», - уточнил журналист.

Торстен Рике подчеркнул, что Россия, в отличие от КНДР, Венесуэлы, Ирана очень плотно встроилась в международную экономическую систему. Связи с ней чрезвычайно важны для стран Европейского союза, в особенности, для Германии.

«Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», - предупредил эксперт.

Он напомнил, что многие государства Африки, Латинской Америки и Азии не поддержали введение ограничительных мер против РФ, так как крайне заинтересованы в российских энергоносителях и продуктах питания. Китай может свести на нет все усилия Запада по бойкоту России.

Россия опубликовала ответные санкции против США

Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм сообщил ранее, что введение эмбарго на энергоресурсы из России приведет к фатальным последствиям для промышленности Германии.

Экономика,ЕС,
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