В Лондоне прошли протесты из-за роста цен на электричество

Акции протеста состоялись в крупных городах по всей Великобритании в связи с ростом цен на электроэнергию. Как сообщила в субботу газета The Guardian, в целом по стране на улицы вышли несколько тысяч протестующих.

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В Лондоне в демонстрациях приняли участие несколько сотен человек, которые призвали членов правительства подать в отставку в связи с резким увеличением стоимости жизни. В частности, протестующие пришли с плакатами, адресованными британским властям: "Не годятся для госуправления", "Заморозьте цены, а не малоимущих", "Мы не будем платить за их кризис". Также многочисленные акции прошли в Бирмингеме и Кардиффе.

23 марта Национальная статистическая служба Соединенного Королевства сообщила, что индекс потребительских цен в феврале в королевстве продемонстрировал рост на 6,2% по сравнению с 5,5% за предыдущий месяц, что стало максимально высоким показателем за последние 30 лет. Опубликованные Бюро по бюджетной ответственности прогнозы свидетельствуют о том, что инфляция в Великобритании в 2022 году достигнет 7,4%. Ряд экспертов и вовсе прогнозирует инфляцию выше 10%.