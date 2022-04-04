В России подсчитали долю импортных продуктов

За последние 10 лет доля импортных продуктов в российских магазинах снизилась на треть — с 34% до 24%, заявили аналитики компании FinExpertiza. Больше всего продуктов из-за рубежа нашли в магазинах Смоленской и Магаданской областей, меньше всего — в Крыму и республике Марий Эл. Чаще всего в Россию привозят импортные сыры, а также растительные и животные масла.

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«За последние десять лет зависимость продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть — с 34% в 2012 году до 24% в 2021-м», — указано в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС.

Согласно данным FinExpertiza, чаще всего импортируют продукты Смоленская и Магаданская области, Санкт-Петербург, Москва и Адыгея, реже всего — Крым, Марий Эл, Оренбургская, Тюменская и Амурская области.

Чаще всего из-за границы завозят в Россию сыры (32,5%), животные (29,5%) и растительные (17%) масла, говядину и субпродукты (27,6%), указано в материале. Также значительное место в доле импорта занимают фрукты и орехи (17%), напитки вместе с алкогольными (9,9%), молочная продукция, яйца и мёд (8,7%).

Около 21% импортных поставок приходится на страны СНГ, 22,4% — на Евросоюз, а на все государства, поддержавшие санкции против России, — 28,7%. Отмечается, что только 13,5% продовольствия ввозится в Россию из Белоруссии, 5,5% — из Турции, 4,7% — из Бразилии, 4,3% — из Эквадора, 4,2% — из Китая.

В исследовании также указано, что доля непродовольственных импортных товаров на российском рынке составляет 50%. По многим потребительским товарам — одежде, обуви, лекарствах, электронике доля составляет две трети и выше.