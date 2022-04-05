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1 час назад

Белоруссия с апреля будет рассчитываться за газ в российских рублях

ТАССиещё 20

Белоруссия с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Об этом сообщает во вторник пресс-служба белорусского правительства.

Белоруссия перешла на рубли в газовых расчетах с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что более того, "цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением".

"С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством [Белоруссии] будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия в текущем году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях.

Миллиардер предупредил власти о последствиях экспорта за рубли

В конце прошлого года Минэнерго Белоруссии сообщило, что подписан протокол между "Газпромом" и белорусским правительством, согласно которому уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован на уровне $128,52 за тыс. куб. м.

Экономика,Роман Головченко,Алексей Миллер,Газпром,
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