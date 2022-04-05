Белоруссия перешла на рубли в газовых расчетах с Россией

Белоруссия с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Об этом сообщает во вторник пресс-служба белорусского правительства.

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"Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что более того, "цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением".

"С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством [Белоруссии] будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия в текущем году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях.