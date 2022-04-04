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1 час назад

Стало известно, вернется ли мир к золотому стандарту

Свободная пресса

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал о возможности возвращения к золотому стандарту: привязке стоимости национальных валют к золоту.

Стало известно, вернется ли мир к золотому стандарту
Фото: ТАССТАСС

«Рост популярности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновил "традиционных" финансистов и экономических экспертов начать всерьез рассматривать идею возвращения мира к "золотому стандарту"», – заявил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что золото сохраняет устойчивую стоимость и может помочь бороться с инфляцией, однако при «золотом стандарте» возможны быстрые девальвации и ревальвации валют, что плохо для экономики.

Ранее «СП» писала о том, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России.

Экономика,Кристина Ламбрехт,Павел Сигал,ЕС,
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