Стало известно, вернется ли мир к золотому стандарту

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал о возможности возвращения к золотому стандарту: привязке стоимости национальных валют к золоту.

Фото: ТАСС ТАСС

«Рост популярности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновил "традиционных" финансистов и экономических экспертов начать всерьез рассматривать идею возвращения мира к "золотому стандарту"», – заявил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что золото сохраняет устойчивую стоимость и может помочь бороться с инфляцией, однако при «золотом стандарте» возможны быстрые девальвации и ревальвации валют, что плохо для экономики.