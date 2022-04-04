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42 минуты назад

Германия анонсировала новые санкции против России

Lenta.ru

На фоне событий в украинском городе Буча Германия и страны-партнеры уже на этой неделе подготовят пятый пакет санкций против России. Об этом сообщил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

Германия анонсировала новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

По словам немецкого министра, благодаря последним консультациям по вопросу рестрикций, Берлин начал понимать, как далеко он может зайти в экономическом противостоянии с Россией.

«Я убежден, мы можно сделать еще очень многое. Мы видели, насколько эффективны санкции, мы видели, где есть возможные пути обхода [санкций]», — заявил Хабек.

Он также отметил, что ФРГ намерена и дальше дестабилизировать и ослаблять российскую экономику.

«Я исхожу из того, что уже на этой неделе это будет обновлено в пятом санкционном пакете», — сообщил министр экономики Германии.

При этом он не уточнил, о каких санкциях может идти речь.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что Брюссель «решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов». Он также заявил, что Евросоюз продолжит работать над антироссийскими санкциями.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.

Экономика,Роберт Хабек,Минобороны России,ЕС,
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