Германия анонсировала новые санкции против России

На фоне событий в украинском городе Буча Германия и страны-партнеры уже на этой неделе подготовят пятый пакет санкций против России. Об этом сообщил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

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По словам немецкого министра, благодаря последним консультациям по вопросу рестрикций, Берлин начал понимать, как далеко он может зайти в экономическом противостоянии с Россией.

«Я убежден, мы можно сделать еще очень многое. Мы видели, насколько эффективны санкции, мы видели, где есть возможные пути обхода [санкций]», — заявил Хабек.

Он также отметил, что ФРГ намерена и дальше дестабилизировать и ослаблять российскую экономику.

«Я исхожу из того, что уже на этой неделе это будет обновлено в пятом санкционном пакете», — сообщил министр экономики Германии.

При этом он не уточнил, о каких санкциях может идти речь.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что Брюссель «решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов». Он также заявил, что Евросоюз продолжит работать над антироссийскими санкциями.