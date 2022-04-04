Президент Киргизии призвал жителей прекратить «пустую трату денег»

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал жителей республики пересмотреть свои расходы и перейти на режим экономии. Об этом он заявил на совещании работников социальной сферы. В частности, Жапаров посоветовал киргизам «пересмотреть расходы, отложить покупку дорогих вещей и прекратить пустую трату денег». Ранее глава Киргизии отдал свой дом нуждающимся и посоветовал богачам сделать так же.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На совещании президент заострил внимание на тяжёлой ситуации в стране. По его словам, рост цен виден во всём, при этом сохраняется безработица, «не хватает на многое самое необходимое». Жапаров добавил, что ситуация «из-за последних мировых событий может на самом деле ещё и ухудшиться», поэтому правительство и жители должны быть к этому готовы.

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«Я очень прошу всех нас пересмотреть расходы, отложить покупку дорогих вещей, не проводить тои (торжества. — Прим. "Секрета") и прекратить пустую трату денег. Вы знаете, что указом я рекомендовал ограничить жертвоприношения скота на семейных похоронных обрядах», — сказал он на совещании работников социальной сферы.

Садыр Жапаров отметил, что сейчас самое главное — обеспечить продовольственную безопасность в Киргизии. Также нужно, чтобы в стране «не оставили ни одного поля незасеянным» и «использовали каждый весенний день для работы на огороде».

Президент также напомнил о своей клятве. Ранее он обещал: «Сам не украду ни одной копейки и не позволю никому другому этого сделать». По словам Жапарова, он также стал заставлять всех проворовавшихся вернуть деньги в казну.

При этом местное издание 24.kg напомнило о любви президента к дорогим брендовым вещам. В пример журналисты привели гардероб Жапарова, в котором имеется брендовая куртка Stefano Ricci за $5900 (около 492 000 рублей по нынешнему курсу), горнолыжная куртка Lynn стоимостью €1099 ( около 102 000 рублей), а также брендовая жилетка за $3000 (250 000 рублей).