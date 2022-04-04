ТОП стран по добыче и экспорту нефти в 2022 году

«Зеленая» энергетика набирает обороты, но нефть остается одним из наиболее используемых в мире ресурсов: Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и жидких углеводородов в 2022 году составит 100,61 млн баррелей в сутки, это на 3,1 млн больше, чем в 2021-м. «Рамблер» распределил страны по добыче нефти и рассказал, какие из государств лидирует по экспорту.

Фото: ТАСС ТАСС

Рейтинг составлен на основании отчета Statistical Review of World Energy 2021 компании British Petroleum и данных Росстата (служба, в свою очередь, ссылается на данные JODI Oil World Database). В отчеты вошли лидеры по добыче нефти в мире к 2022 году.

Видео дня

1. США (в среднем 11,8 млн баррелей в день к началу 2022-го)

США сохраняют лидерство по объему суточной нефтедобычи в мире (на Штаты приходится около 18,6 процента от общемировой добычи). Благодаря развитым технологиям и обширным инвестициям США добывают и «нетрадиционную нефть» - битуминозные пески и топливо, получаемое из горючих сланцев.

К 2022 году США подошли (по разным оценкам) с резервами в 50 - 68,8 млрд баррелей, однако потребление в стране превышает производство. Американцы импортируют сырье из Мексики и Канады.

В конце марта 2022-го США объявили, что в этом году нефтедобыча в стране увеличится на 1 млн баррелей в сутки и почти на 700 тысяч баррелей в сутки в следующем.

2. Россия (10,8 млн баррелей в сутки)

На Россию приходится до 12,1 процента от суточного объема добычи нефти в мире (по оценке (https://www.tadviser.ru/images/a/a8/Photo_2022-02-14_10-39-42.jpg) JPMorgan на февраль 2022-го, - 8,4 процента). Резервы страны сосредоточены на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и в Арктике, далеко не все нефтяные месторождения

доступны для разработки. Российские запасы нефти, по разным оценкам, достигают 106,2 - 107,8 млрд баррелей.

3. Саудовская Аравия (10,02 млн баррелей в сутки)

Саудовская Аравия постоянно соперничает с Россией по доле от общемирового объема добычи нефти. По данным Росстата, к началу 2022 года суточная нефтедобыча в стране лишь немного отставала от результатов РФ.

4. Ирак (4,2 млн баррелей в сутки)

Ирак выбился в лидеры по добыче нефти в мире в конце 2010-х. Иракской нефтедобыче, среди прочего помогают западные санкции против Ирана. По информации British Petroleum за 2020 год, гарантированные запасы нефти в Ираке составляли 145 млрд баррелей. По оценкам BP, это пятый показатель в мире после Венесуэлы, Саудовской Аравии, канадцев и иранцев.

Периодически страна дотягивает до уровня в 4,7 процента от общемировой добычи в сутки.

5. Канада (оценки заметно отличаются, минимум 3,9 млн баррелей в сутки)

При численности чуть более 38 миллионов человек (почти в четыре раза меньше, чем в РФ), на Канаду приходится до 5,8 процента от мировой суточной добычи нефти.

Запасы страны оцениваются в 168 - 169 млрд баррелей. Основная часть канадских запасов приходится на битуминозные пески.

6. Китай (3,8 млн баррелей в сутки)

Китай замыкает топ-5 рейтинга. В последние 50 лет Китай добывает 4 - 4,5 процента от совокупной мировой нефтедобычи. Но населению Китая в 1,402 миллиарда человек этого не хватает. При это китайские резервы довольно небольшие - по различным оценкам, не более 26 млрд баррелей.

7. ОАЭ (от 3,52 до 3,657 млн баррелей в сутки)

Объединенные Арабские Эмираты находятся в южной части Персидского залива, это очень богатый нефтью регион. Доля ОАЭ в суточной мировой добыче составляет около 4,1 процента, запасы оцениваются в 97,8 млрд баррелей.

8. Бразилия (от 3,026 до 3,16 млн баррелей в сутки)

Для Бразилии очень важна нефтяная отрасль, на страну приходится около 3,8 процента от добываемой в мире нефти в день.

Бразильская корпорация Petrobras в 2006 году объявила об открытии крупнейшего месторождения в западном полушарии - Лула. Запасы страны оценивают в 13,239 млрд баррелей.

9. Кувейт (от 2,686 до 2,9 млн баррелей в сутки)

Кувейт имеет наименьшую площадь среди стран ОПЕК, но занимает среди них третье место по объему экспорта нефти. Кувейт обеспечивает около 3,1 процента от общемировой нефтедобычи. Запасы страны оцениваются примерно в 102 млрд баррелей.

10. Норвегия (от 1,8 до 2,033 млн баррелей в сутки)

В 2021 году Норвегия наращивала объемы суточной нефтедобычи, подойдя к 2022-му с уровнем более чем в два млн баррелей в сутки (в феврале 2022-го нефтедобыча упала до 1,98 млн баррелей). Запасы страны оцениваются в 8,817 млрд баррелей.

Лидеры по запасам нефти

Десятка лидеров по версии ОПЕК выглядит так:

Венесуэла (303,806 млрд баррелей)

Саудовская Аравия (258,600 )

Иран (208,600)

Ирак (145,019)

Кувейт (101,500 )

ОАЭ (97,800)

Россия (80,000)

США (52,637)

Ливия (48,363)

Нигерия (36,890)

Десятка лидеров по версии British Petroleum:

Венесуэла (303800 млн баррелей)

Саудовская Аравия (297600 )

Канада (169700)

Иран (155600)

Ирак (145000)

Россия (107200)

Кувейт (101500)

ОАЭ (97800)

США (68900)

Ливия (48400)

Лидеры по экспорту нефти

Статистический бюллетень ОПЕК за 2021 год (данные приводит агентство Top-RF.ru) содержит такой топ-10 экспортеров нефти:

Саудовская Аравия (экспорт 6,66 млн баррелей в сутки)

Россия (4,65 млн баррелей)

Ирак (3,43 млн баррелей)

США (3,1 млн баррелей)

Канада (около трех млн баррелей)

ОАЭ (2,4 млн баррелей)

Нигерия (1,88 млн баррелей)

Кувейт (1,8 млн баррелей)

Норвегия (1,5 млн баррелей)

Казахстан (1,4 млн баррелей)

Закончится ли нефть

Научный сотрудник РГУ нефти и газа имени Губкина Артем Козионов рассказал РБК, что в обозримом будущем миру не грозит исчезновение нефти.

Во-первых, до конца неизвестно, как именно образуется нефть. Существует две теории - органическая и неорганическая. Первая предполагает, что углероды появились из органики и планктона благодаря воздействию высоких температур и давления. Вторая гласит, что нефть появилась на внушительной глубине в мантии планеты в результате сложных химических реакций. Обе версии полагают, что нефть возобновляема.

Во-вторых, в мире добывается меньше половины запасов нефти.

В-третьих, многие месторождения до сих пор не освоены.