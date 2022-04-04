Германия откажется поддержать запрет на газ из России

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер признал невозможность отказа стран Евросоюза от российского газа, сообщает РИА «Новости».

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По его словам, Германия поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении России, но отказ от газа поддержать не сможет.

«Однако на данный момент невозможно остановить поставки газа», – сказал Линднер журналистам в Люксембурге.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила Евросоюзу обсудить запрет на поставки энергоносителей из России как одну из мер санкционного давления на РФ.

С 1 апреля российский газ не поступает в страны Балтии: Латвию, Литву и Эстонию. Об этом в эфире Латвийского радио заявил глава оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс. По его словам, сейчас балтийский рынок обеспечивают запасы газа в латвийских подземных хранилищах.