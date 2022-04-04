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32 минуты назад

Германия откажется поддержать запрет на газ из России

Вероника Полынина

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер признал невозможность отказа стран Евросоюза от российского газа, сообщает РИА «Новости».

Германия откажется поддержать запрет на газ из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Германия поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении России, но отказ от газа поддержать не сможет.

«Однако на данный момент невозможно остановить поставки газа», – сказал Линднер журналистам в Люксембурге.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила Евросоюзу обсудить запрет на поставки энергоносителей из России как одну из мер санкционного давления на РФ.

С 1 апреля российский газ не поступает в страны Балтии: Латвию, Литву и Эстонию. Об этом в эфире Латвийского радио заявил глава оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс. По его словам, сейчас балтийский рынок обеспечивают запасы газа в латвийских подземных хранилищах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за российский газ с «недружественными» странами в рубли. Против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Экономика,Кристина Ламбрехт,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Марио Драги,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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