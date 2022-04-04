Что будет с ценами на смартфоны и с поставками бытовой техники

Купить бытовую технику и электронику в российских магазинах стало непросто. Точки продаж работают, однако с доступностью товаров все равно проблемы. В магазинах можно услышать фразы типа "На складе этого уже нет" и "Заказы уже не принимаются". Издание kp.ru разбиралось, что будет происходит на рынке техники сейчас и каких изменений стоит ждать в будущем.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Компьютеры и смартфоны

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Компании Apple, IBM, HP, Dell, Samsung и ASUS приостановили поставки своей продукции в Россию. Большинство этих производителей лишь временно ушли из страны. Так, Samsung объясняет ситуацию "сложностью в логистике ввиду затруднений в авиа и жд-сообщении". Товары от Apple невозможно заказать через App Store, но фирменные магазины re:Store по-прежнему работают.

Тем временем китайские Xiaomi и Huawei, как и раньше, продолжают экспортировать в РФ. Кроме того, существуют смартфоны отечественного производства. Это такие бренды, как Vertex, Irbis, BQ, FinePower, Dexp, INOI, teXet, напомнила изданию эксперт компании itel Светлана Муреева.

Однако цены в магазинах электроники не радуют. По причине повышенного спроса и изменений на валютном рынке стоимость некоторых популярных моделей в конце февраля — начале марта выросла на 30-40%. Смартфоны Xiaomi подорожали на 25%.

Торговые сети сообщают, что запасов техники под брендами IPhone и Samsung хватит на два-три месяца. Ожидается, что после этого товарный дефицит будет компенсирован за счет параллельного импорта, который разрешило правительство. Однако эксперты считают, что российские потребители все равно переключатся на более дешевые китайские бренды, отличающиеся приличным качеством, а также на продукцию отечественных компаний, которая выпускается за рубежом.

"Вряд ли дефицит коснется китайских производителей, а их премиальные линейки сейчас практически не уступают корейским и американским. Все сиюминутные проблемы, возникшие в первые недели кризиса у китайских производителей, постепенно будут решаться — упускать возможность занять дополнительные доли рынка эти производители не захотят", — отметил ведущий бренд-менеджер DIGMA Илья Петров.

Телевизоры и бытовая техника

Panasonic, Siemens, LG, Sharp и некоторые другие производители остановили поставки в Россию. Однако большинство холодильников, телевизоров, стиральных машин и другой техники под зарубежными брендами, которая представлена в магазинах, производится внутри страны. К примеру, почти все телевизоры Samsung и большая часть холодильников этой марки изготавливаются в Калужской области. О закрытии своих заводов, расположенных в России, иностранные компании пока не говорили.

Помимо продукции зарубежных брендов, россияне могут приобрести технику от отечественных производителей, например, холодильники под маркой "Бирюса", которые выпускают в Красноярске, напоминает издание. Правда, российская техника делается из зарубежных комплектующих, а их поставки сейчас приостановлены. Таким образом, полное импортозамещение невозможно ни по одному из товаров, констатировал директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

"Длительных проблем с поставкой комплектующих к бытовой техники быть не должно. Так или иначе, большинство запчастей производится в Китае. Другой вопрос — это премиальные бренды, которые производятся в Европе. Не только их продажа в России, но и сервисное обслуживание может просто встать — по крайней мере, до того момента, как бренды не вернутся в Россию", — сказал в свою очередь специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.