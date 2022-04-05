Судам РФ запретят заходить в порты ЕС. Что еще известно о пятом пакете санкций

Запрет на импорт угля, закрытие портов для судов РФ, ограничение участия российских компаний в государственных закупках Евросоюза, расширение «черного списка» — эти и другие санкции намерен ввести ЕС в рамках очередного, уже пятого пакета против России с начала военной операции на Украине. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, работа над его наполнением еще продолжается. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Евросоюз продолжает подготовку пятого пакета санкций в отношении РФ. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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Что войдет в пятый пакет санкций ЕС

По ее словам, новый пакет рестрикций включает в себя запрет российским судам и судам, управляемым российскими операторами, заходить в порты ЕС. Также будут введены ограничения для российских и белорусских операторов автомобильного транспорта. Ожидается также, что одной из ограничительных мер станет полный запрет на операции "в отношении четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ, второго по величине российского банка", указала глава ЕК.

Кроме того, ЕС введет запрет на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год, добавила фон дер Ляйен. Она перечислила и другие шаги, рассматриваемые в отношении РФ:

"Дальнейшие запреты на экспорт на сумму €10 млрд в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование. Конкретные новые запреты на импорт на сумму €5,5 млрд. Целенаправленные меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки - как европейской, так и национальной - для российских государственных органов".

Планируется также расширение "черного списка", который дополнят физическими и юридическими лицами из России, передает ТАСС.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные платежные каналы, такие как депозитный счет", - рассказала председатель ЕК.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС может быть принят уже в среду, 6 апреля. Для этого требуется единогласное согласие 27 стран-членов Евросоюза.

В какие порты уже нельзя заходить российским судам

Еще в начале марта Министерство транспорта РФ направило письмо капитанам российских морских портов с рекомендацией капитанам судов под российским флагом, а также капитанам судов под иностранным флагом, находящимся в собственности или владении резидентов России, избегать захода в территориальные воды и морские порты Великобритании, Канады, стран ЕС и других присоединившихся к санкциям против РФ стран.

Первой свои воды и порты для принадлежащих России или зарегистрированных в РФ судов закрыла Великобритания, вслед за ней такой же шаг осуществила и Канада. О готовности ввести аналогичные ограничения заявляли также власти Латвии, Литвы и Эстонии. Рассматривается этот вопрос и в США.

Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что кабмин не оставит без ответа "недружественные шаги" в отношении российских морских судов.

"Правительством будут вводиться адекватные ограничения", - заявил он, комментируя уже подписанное им постановление.

Эмбарго на нефть и газ из РФ

О том, что Еврокомиссия вынесет на рассмотрение новые санкции против России, ранее во вторник сообщали источники WSJ, Bloomberg и Reuters. В МИД Франции уточнили, что новые санкции нужны в связи с событиями в украинской Буче.

"Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные секторы, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля", — пояснил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровски, уточнив, что окончательная версия пока не согласована.

При этом, по данным источников Bloomberg, ЕС пока не планирует санкции против нефти и газа России. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц.

Кроме того, около половины (или примерно $300 млрд) золотовалютных резервов России оказались заморожены.

Как заявила 5 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс - 60% или $350 млрд. По данным социологических служб, в марте в России значительно возросла обеспокоенность санкциями Запада: они тревожат почти половину респондентов. Две трети опрошенных считают, что рестрикции напрямую влияют на широкие слои населения. Около трети отмечают, что санкции уже создали проблемы для них лично и их семьи. На этом фоне холдинг "Ромир" выяснил, что телезрители стали меньше интересоваться экономической повесткой, тогда как интерес к политическим событиям на ТВ не изменился.