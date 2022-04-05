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1 час назад

Лиз Трасс обещала вернуть экономику России в советскую эпоху

Елена Прошина

Скоординированные санкции Запада толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху. Такое заявление по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве сделала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

Лиз Трасс обещала вернуть экономику России в советскую эпоху
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, из-за санкций замороженными оказались 60% валютных резервов России или свыше 350 миллиардов долларов, в общей сложности они оцениваются в 604 миллиарда долларов.

Трасс добавила, что на встрече глав МИД стран G7 Лондон призовет к введению новых санкционных мер в отношении РФ.

Также она отметила, что «Великобритания и Польша являются близкими союзниками Украины» и трехсторонний формат сотрудничества между государствами подразумевает «углубление взаимодействия в киберпространстве, по теме борьбы с дезинформацией и энергетической независимости».

Кроме того Трасс выразила надежду на расследование событий в Буче со стороны ОБСЕ.

Экономика,Збигнев Рау,ОБСЕ,
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