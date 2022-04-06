Бороться с незаконной куплей-продажей валюты Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вместе с МВД. Об этом сообщает РБК. В распоряжении издания оказалось письмо, в котором говорится, что в России участились случаи продажи долларов и евро "с рук" в обход банков. В связи с этим принято решение усилить борьбу с валютными спекулянтами.

"Налоговые органы в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции начнут обращать особое внимание на выявление таких нарушений", - подчеркнули в ФНС.

Там отметили, что контроль за такими операциями осуществляется постоянно, но сейчас борьба будет усилена, особенно в регионах. Территориальным органам ФНС Центральный аппарат поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами.

Граждане, предлагающие россиянам доллары и евро по завышенному курсу, активизировались в различных соцсетях и Telegram-каналах. Осуществляемые ими теневые операции угрожают стабильности внутреннего валютного рынка, считают налоговики.