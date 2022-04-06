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1 час назад

Китай призвал США отменить санкции против России для урегулирования кризиса на Украине

ТАССиещё 7

Американские власти должны продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Китай призвал США отменить антироссийские санкции
Фото: EPAEPA

"Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой", - подчеркнул он на брифинге.

По словам дипломата, представители Белого дома должны прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и содействовать продвижению российско-украинских мирных переговоров.

"США наживаются на хаосе", - добавил Чжао Лицзянь.

"Санкциями не вернуть мир и не обеспечить безопасность", - подытожил он.

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