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1 час назад

Маска захотели втянуть в борьбу с зависимостью Европы от российского газа

Lenta.ru

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить его страну и инвестировать средства в сектор солнечной энергетики. Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может помочь Европе перестать зависеть от российского газа. Миллиардер написал сообщение в Twitter о том, что, построив огромную солнечную панель, Испания могла бы обеспечить всю Европу солнечной энергией. Об этом сообщает Bloomberg.

Маска призвали помочь ЕС в борьбе с зависимостью от газа из РФ
Фото: EPAEPA

Санчес добавил, что Испания уже вкладывает значительные средства в солнечную энергетику. Один из самых солнечных регионов на юге Испании, Андалусия, обеспечивает Европу самой дешевой энергией. В декабре 2021 года кабинет министров Испании во главе с Педро Санчесом объявил о планах инвестировать до 16 миллиардов евро (17,5 миллиарда долларов) в переход на возобновляемые источники энергии до 2026 года.

Илон Маск отметил, что Португалия также могла бы разрабатывать крупные проекты в сфере солнечной энергетики. После комментариев Илона Маска компании сектора ВИЭ стали одними из самых прибыльных на испанской фондовой бирже 5 апреля.

После введения антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине Россия ограничила поставки энергоресурсов в страны ЕС. Зависимость Европы от российского импорта привела к проблемам с отоплением и рисками остановки промышленности. Главы европейских стран начали обсуждать альтернативные способы поставок электроэнергии на континент.

Экономика,Илон Маск,Педро Санчес,ЕС,
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