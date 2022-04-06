Маска призвали помочь ЕС в борьбе с зависимостью от газа из РФ

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить его страну и инвестировать средства в сектор солнечной энергетики. Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может помочь Европе перестать зависеть от российского газа. Миллиардер написал сообщение в Twitter о том, что, построив огромную солнечную панель, Испания могла бы обеспечить всю Европу солнечной энергией. Об этом сообщает Bloomberg.

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Санчес добавил, что Испания уже вкладывает значительные средства в солнечную энергетику. Один из самых солнечных регионов на юге Испании, Андалусия, обеспечивает Европу самой дешевой энергией. В декабре 2021 года кабинет министров Испании во главе с Педро Санчесом объявил о планах инвестировать до 16 миллиардов евро (17,5 миллиарда долларов) в переход на возобновляемые источники энергии до 2026 года.

Илон Маск отметил, что Португалия также могла бы разрабатывать крупные проекты в сфере солнечной энергетики. После комментариев Илона Маска компании сектора ВИЭ стали одними из самых прибыльных на испанской фондовой бирже 5 апреля.