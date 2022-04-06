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38 минут назад

«Чисто искусственная ситуация». В Кремле оценили вероятность дефолта России

Секрет Фирмы

Россия теоретически может объявить технический дефолт из-за того, что Запад заблокировал резервы страны и не позволяет их использовать для выплат по госдолгу. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако представитель Кремля подчеркнул, что для реального дефолта никаких оснований нет. Ранее США запретили России использовать замороженные резервы в долларах для обслуживания суверенного долга.

«Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о вероятности дефолта России.

Он добавил, что Москва будет обслуживать свой долг в рублях, если Запад продолжит блокировать платежи по евробондам в валюте, передал ТАСС.

Минфин впервые погасил обязательства по госдолгу в рублях

4 апреля Минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. Цель этого решения — сильнее надавить на Москву и истощить её долларовые запасы.

Аналитики в беседе с «Секретом фирмы» отметили, что РФ грозит технический дефолт. Однако на практике у страны есть сразу несколько способов продолжить обслуживать госдолг, считают они.

6 апреля Минфин России сообщил, что выплаты по еврооблигациям в размере $649,2 пришлось осуществить в рублях. Это первый подобный случай. Теперь Москву могут обвинить в отказе от обязательств (дефолте).

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в России не будет дефолта, как в 1998 году. По его словам, сейчас страна имеет гораздо больше ресурсов, поэтому способна выдержать санкции.

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