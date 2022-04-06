Один год американских санкций будет стоить России достижений за 15 лет. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая перед представителями американских профсоюзов, передает РИА «Новости».

«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет», - сказал Байден.

В среду, 6 апреля, Минфин США опубликовал новые антироссийские санкции. Они включают запрет на новые инвестиции в российскую экономику.