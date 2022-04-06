Один год американских санкций будет стоить России достижений за 15 лет. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая перед представителями американских профсоюзов, передает РИА «Новости».
«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет», - сказал Байден.
В среду, 6 апреля, Минфин США опубликовал новые антироссийские санкции. Они включают запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
Также Вашингтон ввел персональные санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, «взрослых детей» президента РФ Владимира Путина, супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, мэра Москвы Сергея Собянина, нескольких министров и полпредов президента, в том числе Юрия Чайки.
В заявлении Минфина США говорится, что американские санкции суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора. Также в ведомстве заявили, что российская экономика в результате западных санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших.