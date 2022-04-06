Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
48 минут назад

Байден заявил о способности года санкций США лишить Россию 15 лет достижений

Вероника Полынина

Один год американских санкций будет стоить России достижений за 15 лет. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая перед представителями американских профсоюзов, передает РИА «Новости».

«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет», - сказал Байден.

В среду, 6 апреля, Минфин США опубликовал новые антироссийские санкции. Они включают запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Рубль непредсказуемо отреагировал на новые санкции США против России

Также Вашингтон ввел персональные санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, «взрослых детей» президента РФ Владимира Путина, супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, мэра Москвы Сергея Собянина, нескольких министров и полпредов президента, в том числе Юрия Чайки.

В заявлении Минфина США говорится, что американские санкции суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора. Также в ведомстве заявили, что российская экономика в результате западных санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших.

Экономика,Видео,Михаил Мишустин,Александр Беглов,Юрий Чайка,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Сергей Собянин,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,МИД России,Казначейство США,Совет безопасности РФ,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители