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1 час назад

Антонов: Санкции США против двух банков РФ — прямой удар по россиянам

Парламентская газетаиещё 13

Санкции, которые США ввели против Сбербанк и Альфа-банка, являются прямым ударом по гражданам России. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Посол Антонов обвинил США в «прямом ударе» по россиянам
Фото: ТАССТАСС

В четверг, 6 апреля, Минфин США сообщил о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Таким образом, под американскими санкциями находится две трети российского банковского сектора. При этом будут сделаны исключения, позволяющее оплачивать поставки энергоносителей из России. Соответствующий указ будет подписан президентом Джозефом Байденом.

«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против «Сбербанка» и «Альфа-банка», где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — отметил Антонов.

При этом, по его мнению, новыми санкциями Вашингтон продолжает наносить ущерб мировой экономике, подрывая возможности взаимовыгодного сотрудничества с российскими организациями и оставляя иностранный бизнес без необходимых в такое время доходов.

Антонов также подчеркнул, что попытках Соединенных Штатов затруднить России обслуживание госдолга видится стремление запятнать репутацию страны, которая продолжает добросовестно выполнять долговые обязательства, несмотря на экономические барьеры

Экономика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Альфа-банк,Казначейство США,Сбербанк России,
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