Посол Антонов обвинил США в «прямом ударе» по россиянам

Санкции, которые США ввели против Сбербанк и Альфа-банка, являются прямым ударом по гражданам России. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Фото: ТАСС ТАСС

В четверг, 6 апреля, Минфин США сообщил о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Таким образом, под американскими санкциями находится две трети российского банковского сектора. При этом будут сделаны исключения, позволяющее оплачивать поставки энергоносителей из России. Соответствующий указ будет подписан президентом Джозефом Байденом.

«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против «Сбербанка» и «Альфа-банка», где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — отметил Антонов.

При этом, по его мнению, новыми санкциями Вашингтон продолжает наносить ущерб мировой экономике, подрывая возможности взаимовыгодного сотрудничества с российскими организациями и оставляя иностранный бизнес без необходимых в такое время доходов.