Директор американской нефтедобывающей компании Дэн Эберхарт заявил, что цены на топливо растут с самого начала работы администрации Джо Байдена .

«Настоящая причина роста цен на топливо в США заключается в политике администрации американского президента Джо Байдена, а не в каких-то внешних факторах влияния», - считает Дэн Эберхарт.

Как сообщают «Известия» , правительство США «пытается играть на публику, чтобы набрать политические очки», но не предлагает встретиться представителям индустрии, чтобы обсудить возможное увеличение добычи нефти.

«Промышленность хочет добывать больше, но политика [американских властей] является сковывающим эффектом, и это заметно», — подытожил гендиректор компании.

Ранее "СП" писала, что экономист Андреас Бек заявил, что санкции против России не сработали и вернулись бумерангом. Он уверен, что санкции привели к изоляции не России, а тех, кто их ввел.