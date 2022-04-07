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57 минут назад

Эксперт обвинил  администрацию Байдена в росте цен на бензин

Свободная пресса

Директор американской нефтедобывающей компании Дэн Эберхарт заявил, что цены на топливо растут с самого начала работы администрации Джо Байдена.

«Настоящая причина роста цен на топливо в США заключается в политике администрации американского президента Джо Байдена, а не в каких-то внешних факторах влияния», - считает Дэн Эберхарт.

Как сообщают «Известия» , правительство США «пытается играть на публику, чтобы набрать политические очки», но не предлагает встретиться представителям индустрии, чтобы обсудить возможное увеличение добычи нефти.

«Промышленность хочет добывать больше, но политика [американских властей] является сковывающим эффектом, и это заметно», — подытожил гендиректор компании.

Ранее "СП" писала, что экономист Андреас Бек заявил, что санкции против России не сработали и вернулись бумерангом. Он уверен, что санкции привели к изоляции не России, а тех, кто их ввел.

Экономика,Андреас Бек,Джозеф Байден,
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