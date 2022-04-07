Германии предрекли дефицит во всех сферах из-за отказ от российского газа

Отказ от российского газа обернется для Германии серьезными проблемами в экономике и дефицитом во всех сферах жизни. К такому выводу пришел швейцарский телеканал SRF.

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Журналисты отмечают, что отказ от газа из России в знак солидарности с Украиной, приведет к куда более серьезным последствиям, чем просто «померзнуть ради свободы». Прекращение поставок российских энергоносителей обернется крахом немецкой экономики, предупреждает телеканал.

В пример издание привело возможную остановку химического гиганта BASF. Если он прекратит свою деятельность, то повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика.

Дефицит внезапно возникнет везде и благосостояние немцев окажется под угрозой, поэтому российский газ совершенно необходим, резюмируют журналисты.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.