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1 час назад

Reuters: ЕС запретят импорт угля из России позже, чем планировалось

ТАСС

Послы Евросоюза в четверг намерены согласовать запрет на импорт угля из РФ с середины августа - на месяц позже, чем планировалось. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

Евросоюз отложит запрет на импорт угля из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение было принято под давлением Германии. Такая мера может стать первым прямым запретом на импорт энергоносителей из РФ.

Во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС готовится ужесточить санкции против России в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине. Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, запрет, в частности, коснется экспорта в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования. Кроме того, будут приняты меры в отношении поставок нефти из РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Экономика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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