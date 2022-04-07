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1 час назад

Силуанов объяснил укрепление рубля

Lenta.ruиещё 6

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля после снижения его курса было ожидаемым. Об этом пишет РБК.

Силуанов объяснил укрепление рубля
Фото: Совет Федерации / Global Look PressСовет Федерации / Global Look Press

Как заявил министр, в настоящее время платежный баланс сильный.

«Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз», — сказал глава Минфина.

Силуанов объяснил, что сила платежного баланса проявилась в укреплении рубля в связи с ограничениями доступа к золотовалютным резервам, сокращением операций и деактивацией бюджетного правила.

Министр подчеркнул, что правительство и Центробанк для дальнейшего укрепления рубля подготовили меры по возможному ограничению импортных поставок и оплаты по ним при постепенном отказе от ограничений регулятора по использованию иностранной валюты.

«Таким образом, мы уже приняли решение по смягчению ограничений касательно использования физическими лицами перечисления валютных средств. Я думаю, что в этом направлении мы с ЦБ будем обсуждать дальнейшие действия», — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что Минфин примет меры по снижению волатильности курса рубля и по увеличению его «прогнозируемости».

В четверг, 7 апреля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар. Евро торговался по 83,49 рубля. Центробанк установил на завтра курс доллара на уровне 76,25 рубля, а евро — 83,29 рубля.

Экономика,Антон Силуанов,Банк России,Московская биржа,
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