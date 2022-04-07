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49 минут назад

Россияне могут остаться без пива

Лера Букина

Существует риск того, что в России не останется пива, поскольку в стране выращивают лишь 2% хмеля, который необходим для его производства. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Россияне могут остаться без пива
Фото: РамблерРамблер

По большей части он закупается в Чехии, Германии и США, в этой связи страна зависит от их решения по поставкам. Вопрос затронули на экспертном совете по регулированию алкогольной и табачной отраслей при комитете Госдумы по экономической политике.

По мнению председателя совета Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова, проблему можно устранить за счет государственной комплексной поддержки хмелеводства.

«Нужна госпрограмма, аналогичная той, что была принята в начале двухтысячных годов для поддержки производства пивоваренного ячменя. Тогда российские пивовары использовали более 80% импортного солода. Вмешательство Минсельхоза и приобщение к программе импортозамещения отечественных агрокомпаний позволило ситуацию изменить, и сегодня мы себя практически полностью обеспечиваем солодом», — подчеркнул он.

Мамонтов указал на то, что для использования экстракта или гранулированного хмеля следует восстановить хмельники. Однако им потребуется до пяти лет на первый качественный урожай.

Ранее сообщалось, что в связи с сообщениями об уходе из России крупнейшие пивоваренные компании поднимают цены на 5–20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов, что должно привести к смещению спроса в сторону более дешевых сортов пива.

Экономика,Вячеслав Мамонтов,Госдума,
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