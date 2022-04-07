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1 час назад

Силуанов назвал заморозку российских резервов за рубежом кражей

Вероника Полынина

Россия расценивает заморозку своих активов за рубежом как кражу. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Силуанов назвал заморозку российских резервов за рубежом кражей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Силуанова, Россия может «сиюминутно», в один момент разблокировать средства иностранных компаний в ответ на снятие Западом запрета на валютные накопления РФ и на остатки валютных средств министерства финансов.

Глава Минфина добавил, что западные страны пытаются всеми способами добиться от России объявления дефолта по внешнему госдолгу, несмотря на то что у РФ есть механизмы выплат в рублях.

«Это делается таким образом, что несмотря на то, что Российская Федерация имеет необходимые средства и выполняет [обязательства] путем перечисления денег на счета держателей наших еврооблигаций. Тем не менее западная банковская структура тормозит зачисление этих средств до конкретных получателей и держателей нашего долга», - рассказал Силуанов.

Рублевые средства на оплату внешнего долга могут быть конвертированы в валютные, если будет открыт доступ к замороженным резервам, пояснил министр финансов.

Ранее Антон Силуанов сообщал, что из-за санкций США, ЕС и их союзников Россия лишилась доступа к 300 млрд долларов – примерно половине своих золотовалютных резервов.

Экономика,Антон Силуанов,ЕС,
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