Силуанов назвал заморозку российских резервов за рубежом кражей

Россия расценивает заморозку своих активов за рубежом как кражу. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

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«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Силуанова, Россия может «сиюминутно», в один момент разблокировать средства иностранных компаний в ответ на снятие Западом запрета на валютные накопления РФ и на остатки валютных средств министерства финансов.

Глава Минфина добавил, что западные страны пытаются всеми способами добиться от России объявления дефолта по внешнему госдолгу, несмотря на то что у РФ есть механизмы выплат в рублях.

«Это делается таким образом, что несмотря на то, что Российская Федерация имеет необходимые средства и выполняет [обязательства] путем перечисления денег на счета держателей наших еврооблигаций. Тем не менее западная банковская структура тормозит зачисление этих средств до конкретных получателей и держателей нашего долга», - рассказал Силуанов.

Рублевые средства на оплату внешнего долга могут быть конвертированы в валютные, если будет открыт доступ к замороженным резервам, пояснил министр финансов.