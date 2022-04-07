Делистинг акций: что это и зачем его проводят на бирже

Все больше россиян начинают интересоваться инвестициями, открывают индивидуальные инвестиционные счета и пробуют понемногу инвестировать в акции, облигации, фонды и валюты. У каждого свои цели и портфели, собранные под них. Но любому инвестору важно понимать, что нужно быть готовым к определенному риску, если выходишь на биржу. «Рамблер» рассказывает, что такое делистинг акций, зачем он нужен и что с этим делать.

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Что такое листинг

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Прежде чем проводить делистинг, любая компания сначала должна выполнить листинг. Это процедура допуска ценных бумаг на биржу. Чтобы разрешить компании торговать своими ценными бумагами, биржа внимательно изучает всю документацию, подтверждающую надежность и добросовестность этой компании. Что проверяют:

величину чистого дохода,

стоимость активов эмитента,

размер выпуска ценных бумаг и другие показатели.

После проверки компания признается соответствующей требованиям биржи, с этого момента компания имеет право торговать своими ценными бумагами.

Важные детали

Листинг может быть первичным. Это значит, что ценные бумаги поступили в оборот на одной бирже. При вторичном листинге ценные бумаги выходят и на другой бирже. Также листинг делят на уровни. Так, Московская биржа выделяет три: на первом уровне компания должна соответствовать минимальным требованиям, на втором – требования строже, компании крупнее, на третьем – гиганты самых перспективных отраслей, так называемые «голубые фишки» с самыми популярными и ликвидными ценными бумагами. Начинающим инвесторам рекомендуют начинать именно с покупки ценных бумаг, выпущенных компаниями-«голубыми фишками».

Что такое делистинг

Это исключение ценных бумаг из котировального списка фондовой биржи. После этой процедуры ценные бумаги компании-эмитента не допускаются до торгов на бирже. Тем не менее они могут торговаться на внебиржевом рынке ценных бумаг.

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Также нужно принять во внимание, что в международной практике и российском законодательстве термин «делистинг» трактуется по-разному. В первом случае делистинг означает полное изъятие ценных бумаг компании из оборота на бирже и превращение компании из публичной в частную. В нашей же стране под делистингом понимают исключение ценных бумаг из котировального списка. При этом бумаги компании можно продавать и покупать с той лишь разницей, что торгуются они в качестве ценных бумаг, допущенных к торгам без проведения процедуры листинга.

Зачем это нужно компаниям

Иногда процедура делистинга просто необходима компании, чтобы сосредоточиться на каких-то более важных задачах. Вот в чем преимущества:

снижаются расходы компании на биржевую торговлю,

упрощается внутренняя структура, компания становится более управляемой,

сокращается документооборот, что существенно ускоряет многие процессы,

уходит необходимость раскрывать информацию и привлекать независимых директоров.

Но кроме плюсов, есть, конечно же, и минусы, о них тоже нужно помнить:

возникает негативный информационный фон, который нужно отрабатывать и предлагать позитивную повестку,

сокращаются кредитные лимиты, а значит нужно искать новые источники инвестиций,

уменьшается количество инвесторов,

снижается ликвидность ценных бумаг,

снижаются рейтинги компании в международных рейтинговых агентствах.

Какой делистинг бывает

Если в какой-то момент компания перестает соответствовать требованиям биржи, например, не предоставила вовремя необходимые документы или вовсе обанкротилась, ее ценные бумаги исключают из оборота. Происходит принудительный делистинг. Иногда торги временно приостанавливают из-за требований регулятора до устранения нарушений.

Также компания может сама принять решение о делистинге по разным причинам. Например, из-за нежелания раскрывать важную информацию или из-за того, что все акции компании оказались в руках ограниченного круга лиц. Кроме того, компанию-эмитента может купить другая компания, компании могут договориться о слиянии и так далее.

Что делать инвестору

Итак, компания объявила о делистинге, а вы остались с ее акциями на руках.