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1 час назад

Мантуров: выход России из ВТО не обсуждается

RT на русском

Россия не планирует покидать Всемирную торговую организацию (ВТО), обсуждений этого не ведётся, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров: выход России из ВТО не обсуждается
Фото: Gettyimages.ru © Robert HradilGettyimages.ru © Robert Hradil

«Мне такие предложения пока неведомы — о том, что такое обсуждается», — приводит РИА Новости ответ Мантурова на вопрос о выходе России из ВТО.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.

Экономика,Ольга Епифанова,Денис Мантуров,Справедливая Россия,Минпромторг,Госдума,ВТО,
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