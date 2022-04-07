Мантуров: выход России из ВТО не обсуждается

Россия не планирует покидать Всемирную торговую организацию (ВТО), обсуждений этого не ведётся, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Мне такие предложения пока неведомы — о том, что такое обсуждается», — приводит РИА Новости ответ Мантурова на вопрос о выходе России из ВТО.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.