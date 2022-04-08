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1 час назад

ОАК планирует изготовить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года

ТАССиещё 11

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214. Об этом журналистам сообщили в Ростехе. Как отметили в госкорпорации, самолет оснащается российскими двигателями ПС-90.

"В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета - до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны. Самолет отличается повышенной надежностью", - сообщили в Ростехе.

Благодаря повышенной надежности самолет стал базовой моделью для лайнеров, использующихся в рамках договора "Открытое небо".

"Также самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда "Россия", которые обеспечивают авиационные перевозки государственных деятелей, включая президента России", - добавили в Ростехе.

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Необходимость серийного производства Ту-214 возникла на фоне введенных санкций США и Евросоюза, которые включают, в том числе полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию. Более того, иностранные партнеры ОАК в одностороннем порядке прекратили поставки комплектующих для российских SSJ-100 и МС-21 (для поддержания этих программ планирует ускорить импортозамещение компонентов этих самолетов).

Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил о запуске производства первых 20 самолетов Ту-214. Как сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ОАК до конца этого года поставит заказчику два серийных самолета МС-21.

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