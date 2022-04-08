Обнаружено убежище для яхт попавших под санкции россиян

Яхты российских миллиардеров, находящихся под санкциями, скрываются на Мальдивах. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

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По данным издания, Мальдивы укрывают не менее шести связанных с россиянами яхт. На островах, в частности, находится суперъяхта бизнесмена Андрея Мельниченко Motor Yacht A. Судно было отключено от системы определения местоположения, как только олигарх оказался в санкционном списке.

При этом генеральный прокурор Мальдив Хуссейн Шамим подчеркнул, что властям не так просто конфисковать яхты, если их владельцы не нарушили местных законов. А источники издания отмечают, что власти страны не хотят портить отношения с богатыми россиянами, которые щедро платят за отдых и стоянку для яхт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против РФ обширные санкции. Помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.