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38 минут назад

Раскрыто убежище яхт попавших под санкции россиян

Алиса Селезнёва

Яхты российских миллиардеров, находящихся под санкциями, скрываются на Мальдивах. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

Обнаружено убежище для яхт попавших под санкции россиян
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Мальдивы укрывают не менее шести связанных с россиянами яхт. На островах, в частности, находится суперъяхта бизнесмена Андрея Мельниченко Motor Yacht A. Судно было отключено от системы определения местоположения, как только олигарх оказался в санкционном списке.

При этом генеральный прокурор Мальдив Хуссейн Шамим подчеркнул, что властям не так просто конфисковать яхты, если их владельцы не нарушили местных законов. А источники издания отмечают, что власти страны не хотят портить отношения с богатыми россиянами, которые щедро платят за отдых и стоянку для яхт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это западные страны ввели против РФ обширные санкции. Помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

В ночь на 3 марта французские таможенники задержали яхту под названием Amore Vero. Министр экономики Брюло Ле Мэр заявил, что судно принадлежит российскому миллиардеру. 5 марта власти Италии задержали 64-метровую яхту Lady M, пришвартованную в Лигурии. 15 марта в порту Барселоны была задержана 85-метровая яхта Valerie стоимостью 140 миллионов долларов. В свою очередь МИД Нидерландов сообщил, что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России.

Экономика,Андрей Мельниченко,Владимир Путин,
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