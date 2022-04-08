В России допустили возвращение челноков и фарцовщиков

Разрешение параллельного импорта и отсутствие серьезных валютных ограничений со стороны Центробанка в России может привести к появлению новых челноков и фарцовщиков. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

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По его мнению, в условиях санкционного давления власти должны быть готовы к экспериментам.

«Российские власти готовы разрешить параллельный импорт, а это очень хороший и большой шаг вперед. Не вижу проблемы, которая помешала бы позволить поставлять и продавать иностранные товары тем, кто может это сделать. Это прекрасный вариант дополнительного оживления трансграничного бизнеса», - уверен экономист.

Евгений Надоршин считает, что в этих условиях открываются возможности для поддержания ассортимента и даже для уменьшения коррупционной составляющей благодаря легализации такого бизнеса.

«Если убрать все искусственные барьеры, уйдет часть коррупционной составляющей, что приведет к более низким издержкам, можно будет увидеть не скудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены. Это, конечно, не прорыв, не космос, но уже позитивный сдвиг», - заметил он.

В ответ на начало Россией спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции. А многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них заморозили работу и в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

В свою очередь власти РФ разрешили параллельный импорт товаров в страну по отдельным видам продукции. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ввоз такой продукции можно будет осуществлять без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Перечень товаров определит Минпромторг.