В России допустили возвращение челноков и фарцовщиков

Разрешение параллельного импорта и отсутствие серьезных валютных ограничений со стороны Центробанка в России может привести к появлению новых челноков и фарцовщиков. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.
По его мнению, в условиях санкционного давления власти должны быть готовы к экспериментам.
«Российские власти готовы разрешить параллельный импорт, а это очень хороший и большой шаг вперед. Не вижу проблемы, которая помешала бы позволить поставлять и продавать иностранные товары тем, кто может это сделать. Это прекрасный вариант дополнительного оживления трансграничного бизнеса», - уверен экономист.
Евгений Надоршин считает, что в этих условиях открываются возможности для поддержания ассортимента и даже для уменьшения коррупционной составляющей благодаря легализации такого бизнеса.
«Если убрать все искусственные барьеры, уйдет часть коррупционной составляющей, что приведет к более низким издержкам, можно будет увидеть не скудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены. Это, конечно, не прорыв, не космос, но уже позитивный сдвиг», - заметил он.
В ответ на начало Россией спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции. А многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них заморозили работу и в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).
В свою очередь власти РФ разрешили параллельный импорт товаров в страну по отдельным видам продукции. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ввоз такой продукции можно будет осуществлять без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Перечень товаров определит Минпромторг.
Данную инициативу одобрил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он высказал предположение, что это решение позволит избежать запрета западных компаний на ввоз их продукции в Россию.