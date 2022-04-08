Совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты», - подчеркнул Центробанк.

Он также отметил, что данное решение отражает изменение баланса рисков ускорения повышения потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Регулятор намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, ориентируясь на внешние и внутренние условия, реакции на них финансовых рынков. Также он не исключает, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях продолжится.