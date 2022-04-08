Совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты», - подчеркнул Центробанк.
Он также отметил, что данное решение отражает изменение баланса рисков ускорения повышения потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Регулятор намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, ориентируясь на внешние и внутренние условия, реакции на них финансовых рынков. Также он не исключает, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях продолжится.
29 апреля состоится следующее заседание Совета директоров Банка России. На нем будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки.