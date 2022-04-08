Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине

Евросоюз закрыл российским судам доступ в свои порты и откажется от российского угля с августа. Под запрет также попал импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков. О новых санкциях в отношении Москвы также объявили Лондон и Токио.

Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за продолжающейся военной операции на Украине.

"Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", — сказано в заявлении Совета ЕС.

Меры, предусмотренные пятым пакетом санкций, призваны усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить возможности России для ведения военной операции.

"Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", — заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что вошло в пятый пакет санкций:

️ эмбарго на поставки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС оценивается в €8 млрд в год;

️ запрет на заходы российских судов в порты ЕС. Исключение составят суда, перевозящие гуманитарную помощь, сельскохозяйственную и пищевую продукцию. Запрет также не коснется сферы энергетики;

️ запрет на ввоз в Россию реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников и другой высокотехнологичной электроники;

️ запреты на импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков;

️ полный запрет на операции с "четырьмя ключевыми российскими банками", названия которых пока не опубликованы, и заморозка их активов;

"После отключения от SWIFT активы этих банков подлежат заморозке, таким образом, они будут полностью отрезаны от рынков ЕС", — говорится в сообщении Евросовета.

Ранее Евросоюз отключил от международной системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков, в число которых вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

️ запрет на грузоперевозки российскими и белорусскими компаниями на территории европейских стран. Мера не касается перевозки медицинской продукции и продовольствия. Перемещения также разрешены для транспорта, совершающего перевозки в гуманитарных целях;

️ запрет для российских компаний на участие в госзакупках в государствах-членах ЕС, а также расширение запрета на операции с криптовалютами и на продажу банкнот и ценных бумаг юрлицам из России и Белоруссии. Предполагается, что эти меры помогут "закрыть лазейки", позволяющие обходить санкции;

️ персональные санкции против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных", а также членов семей лиц, уже попавших под санкции;

️ санкции против промышленных и технологических компаний, связанных с военной операцией на Украине.

Европейский совет потребовал, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную операцию, вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и "уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах".

В ЕС также призвали Москву обеспечить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что были заморожены активы российских граждан на сумму 30 млрд евро.

Япония откажется от российского угля

Япония также объявила о новых санкциях в отношении России. В Токио намерены постепенно снижать импорт российского угля, а затем запретить его, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"За счет срочного обеспечения альтернатив и постепенного сокращения импорта мы уменьшим нашу зависимость от России в энергетическом секторе", — сказал он.

Япония также запретит импорт машинного оборудования, древесины и водки из России и расширит санкции в отношении российских банков.

"Мы приняли решение заморозить активы российских банков Сбербанка и "Альфа-банка", — сказал Кисида.

Токио введет дополнительные санкции в отношении порядка 400 россиян, включая депутатов, и 20 организаций из РФ, "связанных с военной сферой", а также запретит новые инвестиции в российскую экономику.

МИД Британии также расширил санкции против России. В черном списке физических лиц фигурируют Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Рядом с именем Марии Воронцовой также значатся фамилии Путина и Фаассе, а рядом с именем Катерины Тихоновой — Путина и Шамалова. Также в список попала дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова. Всем им замораживают активы и запрещают въезд в страну.

"Конфликт не закончится в ближайшее время"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели.

"Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели", — сказал Макрон.

По его мнению, "не следует ожидать дипломатических уступок от России в предстоящие недели".

"Этого не произойдет до середины мая", — считает президент Франции. "Поэтому мы делаем все вместе с Турцией и Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр", — подчеркнул он.