По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, страны Евросоюза отчитались о заморозке активов российских граждан на сумму в €30 млрд. Об этом пишет ТАСС.

«Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины. У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолеты, яхты, недвижимость», - пояснил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что о проделанной работе «отчиталась половина стран ЕС» и поиск и заморозка активов будут продолжаться.

Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели ограничения против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ были отключены от системы SWIFT.