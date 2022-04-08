По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, страны Евросоюза отчитались о заморозке активов российских граждан на сумму в €30 млрд. Об этом пишет ТАСС.
«Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины. У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолеты, яхты, недвижимость», - пояснил он.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что о проделанной работе «отчиталась половина стран ЕС» и поиск и заморозка активов будут продолжаться.
Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели ограничения против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ были отключены от системы SWIFT.
Помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты. В марте во Франции была задержана яхта Amore Vero, в Италии яхта Lady M, в Испании яхта Valerie. По уверению властей этих стран, суда принадлежат крупным российским бизнесменам. В свою очередь МИД Нидерландов сообщил, что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России.