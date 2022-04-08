«Центральный банк, выполнив свою оперативную задачу по купированию экстраординарной ситуации, которая случилась в конце февраля-начале марта, приступил к снижению ключевой ставки, потому что когда ставка находится на очень высоком уровне, она создает большие препятствия для развития и функционирования экономики как таковой. И банкам в условиях высокой ключевой ставки тоже действовать очень трудно, поскольку они выплачивают повышенную процентную ставку по вкладам, а процесс кредитования - размещения активных операций - у них затруднен. Поэтому для банков это тоже была экстраординарная ситуация, которая долго продолжаться не могла. И Центробанк в тех условиях, когда прошла эта острота ситуации, приступил к постепенному снижению ключевой ставки для того, чтобы ситуация развивалась в более динамичном и удобном для бизнеса ключе.



Для бизнеса это решение ЦБ, естественно, будет иметь позитивный эффект, потому что он сможет работать с доступом к кредитным ресурсам. То есть бизнес сможет получить возможности развития и пополнения как своих оборотных средств для повседневной деятельности, так и средств для более длительного периода развития. И хотя пока 20% и 17% рынок не очень различает, но все-таки это первый шаг на этом пути. И, кроме всего прочего, рынок не очень хорошо переносит резкие движения, даже если они идут в позитивном направлении.



Для рынка в бытовом понимании и для рынка потребительских товаров именно это действие, эта цифра (17%) пока нейтральная. Но вектор направления позитивный, он должен внести на рынок положительные мотивы.



Центральный банк взял курс в направлении снижения ключевой ставки. И ясно, что на существующих отметках он не остановится. Если инфляция придет в более приемлемые рамки, то для Центрального Банка это станет причиной для того, чтобы продолжать снижать ключевую ставку. Опыт западных стран подсказывает, что иногда ради функционирования бизнеса и стимулирования развития экономики ключевую ставку можно снижать и ниже уровня инфляции, при этом особенно не ориентироваться именно на инфляцию потребительского рынка. Некоторые аналитики даже считали, что мы вообще вступили в эпоху отрицательных процентных ставок. Но отрицательных не в чистом виде - ниже нуля, а ставки ниже инфляции для стимулирования экономики. Есть и такая теория, она тоже имеет право на существование».

Михаил Беляев Кандидат экономических наук