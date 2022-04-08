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2 часа назад

Назван срок появления успешной экономики в России

Lenta.ru

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики России может потребоваться до 10 лет. Он уточнил, что за 4-5 лет необходимо развивать экспорт и найти новые рынки. Его слова приводит РИА Новости.

Назван срок появления успешной экономики в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оценивая перспективу, он подчеркнул, что важный вопрос сейчас — закончить конфликты, чтобы иметь отправную точку. «Через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом», — прокомментировал Дерипаска. По его мнению, стране необходимо вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма.

Ранее бизнесмен назвал пять задач для страны: мир, «распустить Газмяс и закончить весь госкапитализм, начать поднимать Сибирь и Дальний Восток, добиться полной воли для предпринимателей и людей». Он также призвал «начать все заново».

Российские власти признают серьезность санкций. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, кабмин, сплотившись, сможет преодолеть сложности, с которыми столкнулась Россия. Мишустин добавил, что сейчас всем секторам экономики России придется перестраиваться, искать новых поставщиков и рынки сбыта.

Экономика,Михаил Мишустин,Олег Дерипаска,
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