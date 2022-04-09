Названы преимущества нефти из России

Эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с радио Sputnik заявил, что у российской нефти марки Urals есть два преимущества, которые позволяют экспортировать ее в достаточно больших объемах, не взирая на санкции.

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По его словам, рестрикции, введенные против РФ, существенно затрудняют поставки нефти данной марки иностранным потребителям, но уникальные свойства этого топлива делают его почти незаменимым на европейском рынке.

"Российскую нефть крайне непросто заменить на европейском рынке. Дело не только в том, что невозможно найти адекватное количество нефти на замену российской. Наша нефть (марки Urals — "Газета.Ru") по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы — "Газета.Ru"). Эти предприятия изначально были заточены именно на российские сорта нефти марки Urals", — cказал Громов.

Он также выразил мнение, что поставки нефти Urals можно успешно перенаправить с Запада на Восток. Это также является еще одним ценным свойством российского топлива как экспортного товара, указал эксперт.

"За прошедшие несколько недель российские компании частично успели перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в других регионах мира. Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать", — продолжил он.