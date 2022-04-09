Пять европейских стран устроили бунт из-за санкций против России

Пять стран Евросоюза не готовы к разрыву отношений с РФ и отказу от российского газа. Об этом пишет британское издание Express.

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«Венгрия не единственная, кто отвергает призывы ЕС ввести санкции в отношении российской нефти и газа. Также не слишком заинтересованы в запрете российского импорта Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются, что этот шаг вызовет хаос в их экономике и энергетической безопасности», — сообщает издание.

Пятой страной, которая выступает против санкций в отношении импорта российского газа, является Германия. Как отмечают журналисты, власти ФРГ не готовы к такому шагу, так как 40% газа в страну поступает из России.

Во вторник Европейский союз принял и опубликовал пятый пакет санкций против России, после чего тот сразу вступил в силу. Однако Германия, Австрия и Венгрия добились того, чтобы исключить запрет на поставки российской нефти из пакета санкций. По их словам, такое решение приведет к росту инфляции. Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Брюссель введет дополнительные санкции, которые, в том числе, затронут импорт нефти.