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21 минуту назад

В Венгрии обосновали решение оплачивать российский газ в рублях

Илья Родин

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил в интервью телеканалу CNN, что оплата российского голубого топлива не нарушит санкции европейских стран против РФ, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой. Он отметил также, что вопрос валюты является «техническим». Об этом пишет РИА «Новости».

«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», - пояснил Ковач.

Он подчеркнул, что «венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%».

Пять европейских стран устроили бунт из-за санкций против России

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что оплата за российский газ в рублях «нарушит санкции» со стороны ЕС. Она потребовала, чтобы Будапешт не создавал опасный для европейской экономики прецендент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил в свою очередь, что, фактически, для европейских компаний ничего не изменится. Они как платили в евро, так и будут платить, но через новые счета, с помощью которых будет осуществляться конвертация европейской валюты в рубли.

Экономика,Видео,Золтан Ковач,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
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