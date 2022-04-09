В Венгрии обосновали решение оплачивать российский газ в рублях

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил в интервью телеканалу CNN, что оплата российского голубого топлива не нарушит санкции европейских стран против РФ, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой. Он отметил также, что вопрос валюты является «техническим». Об этом пишет РИА «Новости».

«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», - пояснил Ковач.

Он подчеркнул, что «венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что оплата за российский газ в рублях «нарушит санкции» со стороны ЕС. Она потребовала, чтобы Будапешт не создавал опасный для европейской экономики прецендент.