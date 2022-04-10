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23 минуты назад

Курс рубля сочли невыгодным для бюджета

Майк Габриелян

Текущий курс рубля ниже 80 рублей за доллар может замедлить инфляцию в России, однако он невыгоден для бюджета страны. Так считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, передает РИА Новости.

«Текущий курс доллара, на наш взгляд, является крайне аномальным. Мы понимаем желание Центрального банка "сбить" инфляцию до уровня 12-14% годовых, чтобы снизить ставку в этот диапазон, однако такой курс доллара крайне невыгоден для бюджета, так как приводит к существенному недосбору доходов бюджета», - заявил Гришунин.

Он считает, что задачей правительства должно стать возвращение к рыночному «плавающему» валютному курсу, а фиксированный курс ведет к следующему экономическому кризису.

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В конце февраля на Московской бирже курс взлетел до 121,53 рубля за доллар, показав исторический максимум. Однако в апреле рубль начал уверенно укрепляться. В минувшую пятницу курс доллара опускался до 71 рубля. По итогам недели курс доллара упал на 7,87 рубля, до 76,8 рубля.

Ранее аналитик ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал реальный курс рубля к доллару.

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