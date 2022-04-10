«Текущий курс доллара, на наш взгляд, является крайне аномальным. Мы понимаем желание Центрального банка "сбить" инфляцию до уровня 12-14% годовых, чтобы снизить ставку в этот диапазон, однако такой курс доллара крайне невыгоден для бюджета, так как приводит к существенному недосбору доходов бюджета», - заявил Гришунин.