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1 час назад

Украина предлагает ЕС пользоваться газом из РФ и обходить оплату

Ura.Ruиещё 2

Украина предлагает Евросоюзу пользоваться российским газом, но перечислять деньги на специальные депозитные счета, а не в Россию. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков.

«Мы предлагаем „иранскую модель“ санкций: природный газ разрешается от „Газпрома“ в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия», — цитирует «Укринформ» Демченкова.

По его словам, деньги не будут идти непосредственно в Россию.

Природный российский газ наиболее сложно заместить, он составляет 40% от общего импорта Евросоюза, сообщил замминистра. Он считает, что российская энергетика «умрет без Европы». По словам Демченкова, без европейского рынка РФ нужно будет законсервировать месторождения, а когда их начнут восстанавливать, то будет потеряно 70% этих месторождений. Демченков заявил, что Евросоюз также может полностью отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов из России.

Shell нашла способ покупать российскую нефть

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматривают запрет на покупку и импорт угля, а также запрет для российских судов заходить в европейские порты. Решение по введению санкций в отношении российского газа и нефти пока не принято, цитирует сайт MK.RU главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Также Россия ввела оплату газа для недружественных стран только за рубли. Такое решение поддержали 76% россиян, по опросу ВЦИОМ. Причиной продолжающихся ограничений со стороны западных стран стала спецоперация РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это решение было вынужденным.

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